نائب محافظ البحيرة تشارك بحفل الإفطار الجماعي بقطاع النظافة

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمشاركة الإيجابية والكبيرة لمؤسسات المجتمع المدني وجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية والعمل الخدمي وتقديم كافة أشكال وصور الدعم والرعاية لكافة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

جاء ذلك أثناء مشاركتها بالإفطار الجماعي والذي نظمته إحدى مؤسسات العمل الخيري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتنسيق مع المحافظة، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي مع 600 عامل من عمال النظافة، بحضور اللواء/ محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس السكرتير العام المساعد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث هنأت نائب محافظ البحيرة الحضور بشهر رمضان المعظم وأعربت عن سعادتها بتواجدها بين العمال وتناولها وجبة الإفطار معهم لكونهم ركيزة أساسية في المجتمع وعرفاناً بدورهم البارز والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم فى الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة، وطالبتهم بالإستمرار فى بذل المزيد من الجهد والإخلاص فى العمل.

وأكدت نهال بلبع، على أن هذا الإفطار يأتى فى إطار التواصل المستمر بين العمال لكونهم جزء من منظومة متكاملة تعمل كأسرة واحدة في جميع المناسبات الإجتماعية والدينية لخلق بيئة عمل إيجابية بين العمال، مشيرة إلى أن المحافظة بالتعاون مع مؤسسات العمل الخيري تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة ورعاية ودعم العاملين بها.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى الدور الهام لعمال النظافة في الحفاظ على الوجهة الحضارية والجمالية للمحافظة وأشادت بجهودهم الملموسة فى العمل تحت مختلف الظروف والأجواء، مؤكدةً على إستمرار المحافظة فى تقديم كافة سبل الدعم لإستكمال ودفع العمل بما ينعكس بشكل إيجابي على المظهر الحضاري للمحافظة.

هذا وقد قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم عدد من العمال المتميزين بقطاع النظافة بمدن ومراكز المحافظة وتم منحهم شهادات تقدير لجهودهم الملموسة في الإرتقاء بمنظومة النظافة، متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح فى حياتهم الشخصية والمهنية، كما تم توزيع عدد 600 كرتونة سلع غذائية تضم مختلف السلع مقدمة من مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية تقديراً لدورهم ومشاركة من المؤسسة فى جهود تخفيف الأعباء عن كاهلهم.