انتصار: الجميع مُترقب أحداث أعلى نسبة مشاهدة والعمل مستوحى من قصة واقعية

حلت الفنانة انتصار، ضيفة على الإعلامية إنجي علي، فى برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، والذي يذاع عبر إذاعة «نجوم إف إم»، والتي تحدثت خلاله عن أعمالها الفنية التي تعرض ضمن دراما رمضان 2024.

وقالت انتصار: «الناس بدأت تشاهدني حاليا في (أعلى نسبة مشاهدة) وبدأوا يربطوا بين العمل وقصص حقيقية حدثت في الواقع والكل جالس ومترقب، وينتظرون معرفة كيف أن الأسرة والبيئة المحيطة مشاركة في إجرام البنت (شيماء) التي تقدم دورها الفنانة سلمى أبو ضيف، وشقيقتها ليلى زاهر، أم لا، والذين انجذبوا لهذا العالم السيئ المسمى (السوشيال ميديا) والذي يستقطبون البنات لوحلة كبيرة، وهذا ما سيؤدي لدمارهم، وهي مستوحاة من قصة حقيقية واقعية».

وأضافت انتصار: «المحزن في هذه القصص أن الأم هي التي تدفع الضريبة، وتدفع الثمن صحتها وعمرها الذي يضيع، وتفضل أولادها على كل شيء، حرام كل ما يحدث للأهل بسبب أبنائهم، والأم في المسلسل فوجئت إن بنتها ترقص وفيديوهاتها منتشرة على الإنترنت، ولم تتدرج في مشاهدة ابنتها لتصل لهذه المرحلة ولكنها صدمت بما شاهدته».

وتابعت: «للأسف الكلام الجديد الخاص بالتربية الحديثة عن حرية الطفل والأم والمجتمع ولا تجعل أهلك يدخلون غرفتك ويكون لديك خصوصية كل هذا يتم تطبيقه بطريقة خاطئة، ونصف الجرائم التي تحدث هذه الأيام بسبب الهاتف وعدم معرفة الأهل للكلمة السرية لهواتف الأبناء لكي يكتشفوا ما يحدث من خلف ظهورهم، ما هذا الكلام الجديد نحن أسرة ولسنا أعداء وما هي الأسرار التي يمكن أن نخبيها على بعض».

وأوضحت: «شخصية (حمدية) أرهقتني جدا، إنك تطلعي أطفال أسوياء أمر غير سهل على الإطلاق، والرجل عنده نفس الموضوع إن يحتوي أسرته أمر مش سهل، وأنا فيّ كتير من (حمدية) وشبهها وفيها من شخصيتي الحقيقة وطوال الوقت كنت أتخيل ابني وبنتي، وربنا لا يفجع أي أهل في أبنائهم».

وواصلت: «عجبني المسلسل جدا لأنني شعرت أن فيه رسالة، والدور عملته بجد لأنه مهم للناس وكأنك تأخذي ثواب في المشاهدين وكنت مهتمة أعمله صح، وحتى فيه جُمل وضعتها بإحساسي كأم».