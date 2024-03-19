مصادر كميات من الألعاب النارية وضبط ختم وأحبار مزورة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، حملة مكبرة بشوارع المدينة، تضمنت مصادر كميات من الألعاب النارية والشماريخ، وضبط ختم واحبار مزورة فى حملة بنجع حمادي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والبيئة ومراقبة الاسعار .

جاء ذلك بحضور، امانى صلاح مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية، والدكتورة نادية بادارة الطب البيطرى بنجع حمادى، وفريد شوقى مفتش بادارة تموين نجع حمادى .

شملت حملة اليوم المرور على افران الكنافة ومحال العطارة ومحال البقالة والثلاجات ومحال بيع اللحوم، الحملة مشكلة من شئون البيئةبالوحدة المحلية والتموين والطب البيطرى لمتابعة الأسواق.

و أسفرت الحملة عن تحريز 6 كجم من اللحوم المذبوحه خارج السلخانه، كما تم ضبط وتحريز ختم وصبغه يتم استخداهم فى ختم اللحوم بقصد الغش، كما جرى التنبيه على عدد من المحلات بخفض اصوات سماعات ال دى جى.

كما تم التنبية المشدد من قبل اللجنة على اصحاب افران الكنافة باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والبيئية والصحية لضمان جودة المنتج المقدم للمواطن النجعاوى وايضا اخذ الحيطة والحذر الشديد فى استعمال اسطوانات البوتجاز الكبيرة .

من جهته اكد اشرف انور رئيس مجلس مدينة نجع حمادى، انه لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى الاسعار او جودة وصلاحية السلعة المقدمة له، مضيفاً ان الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف او يتلاعب بالقانون.

الحمله شملت التفتيش على محال بيع الألعاب النارية والشماريخ، وتم مصادرة كمية من تلك المواد التى يتم استخدامها فى الافراح والشوارع، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكانت الوفد قد نشرت تقريرا صحفياً نشر فى العدد الورقى والبوابة الإلكترونية، مدعوما بالفيديو والصور بعنوان، فيديو الشماريخ تفسد فرحة مواطني قنا بالشهر الفضيل، والذى تضمن حالة من الهلع والهرج يحدثها مجموعة من الشباب بأحد الشوارع الرئيسية بوسط مدينة نجع حمادى، وذلك من خلال إلقاء المفرقعات والالعاب النارية بشوارع وعلى المارة .