نقيب المحامين وقيادات جنوب سيناء يفتتحون نادي محامي الطور بالمحافظة

افتتح نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، نادي المحامين بمدينة الطور بجنوب سيناء، وذلك بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى السكرتير العام السابق لمحافظة جنوب سيناء، وخالد عمار، نقيب محامي جنوب سيناء، وأعضاء المجلس الفرعي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.



شهد افتتاح النادي حضور لقيادات من محافظة جنوب سيناء، وأعضاء الجمعية العمومية لمحامي جنوب سيناء، حيث تم افتتاحه بعد الانتهاء من عمليات التشييد والبناء، والتشطيبات، وتأثيثه وفرشه بأحدث الأثاثات ليليق بالمحامين.

ويتكون النادي من غرف فندقية مفروشة على أعلى مستوى، وقاعة مؤتمرات، وقاعة اجتماعات، ومطعم، وغرف لأعضاء مجلس النقابة الفرعي.



ويولي عبدالحليم علام نقيب المحامين، أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفس للسادة المحامين وأسرهم، ولتضاف أصول عقارية جديدة إلى نقابة المحامين.