شوشة: جهود كبيرة للقيادة السياسية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف المحافظ، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي أقامته المحافظة للأشقاء الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء، في الصالة المغطاة بالعريش، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اسامه عفش رئيس مجلس مدينة العريش ومحمد بهجت رئيس مركز بير العبد وجمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة رفح وممثلين من المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية، أن توجيهات فخامة الرئيس بتقديم كافة التيسيرات أمام الأشقاء الفلسطينيين.

أكد المحافظ أن معبر رفح البري يعمل باستمرار وأنه لم يتم إغلاق المعبر لحظة واحدة منذ بدء العدوان على غزة، وأن المعبر يشهد يومًا استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وأصحاب الاقامات وحاملي الجنسيات وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ بدء الحرب على غزة قامت المحافظة بتخصيص عدد من الوحدات السكنية في عمارات السبيل بالعريش للعالقين الفلسطينيين الذين حالت ظروف الحرب عودتهم الي قطاع غزة، بجانب إقامة الجرحي والمرضي بعد انتهاء فترة علاجهم بالمستشفيات، وتقديم الخدمات المتنوعة لهم.

أشار المحافظ الي استقبال المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة عن طريق 3 مسارات، البري والبحري والجوي، حيث وصلت للمحافظة مئات الآلاف من أطنان المساعدات الإغاثية والإنسانية، يجري تخزينها في المخازن اللوجستية بمدينة العريش وإدخالها تباعا الي قطاع غزة.

لفت المحافظ إلى أن الإفطار الجماعي الذي تقيمه المحافظة للأشقاء الفلسطينيين تجسيد لمعاني الخير والمحبة والترابط والتلاحم بين الشعبين المصري والفلسطيني، ويؤكد أنهم في بلدهم الثاني مصر.

وثمن المحافظ الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري ومديرية الصحة والشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية الشريكة ومنظمات المجتمع المدني واللجنة المشكلة لتوفير الخدمات للفلسطينيين برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وجميع من يعملون من أجل أشقائنا الفلسطينيين.