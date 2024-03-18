يعتبر الشيخ سيد النقشبندي، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم وهو أيضا منشد ديني استطاع أن يترك بصمة كبيرة مازالت تثير أذان المستمعين.

والشيخ النقشبندي صاحب مدرسة متميزة في الابتهالات أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني، يتمتع بصوت يراه الموسيقيون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات.

قال الإعلامي محمد الغزيري، إن الشيخ سيد النقشبندي حالة متفردة في الصوت والأداء، وهو من الأصوات النادرة على مستوى العالم مثل صوت أم كلثوم.

وأضاف "الغزيري"، خلال تقديمه برنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الابتهال الأشهر "مولاي" للشيخ سيد النقشبندي عبارة عن ملحمة عاشت في وجدان الشعب المصري والإسلامي بشكل عام.

وأوضح: "مولاي النقشبندي ملحمة موسيقية إنسانية لن تتكرر في تاريخ الإنشاد الديني، لأنها جمعت بين عبقرية اللحن لبليغ حمدي والتفرد في الأداء للشيخ سيد النقشبندي".

ولفت إلى أن الشيخ النقشبندي شارك في فيلم "الطريق الطويل" وقدم شخصية منشد ديني أقرب إلى شخصيته وحياته، وقدم ثلاثة أناشيد دينية في عدة أفلام، وسجل 99 حلقة من برنامج "أسماء الله الحسنى".