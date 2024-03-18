سياسي فرنسي: لم نلحظ أي خروقات في انتخابات الرئاسة الروسية

أكد السياسي الفرنسي، إيمري فرانسيس فيزانساك دارتانيان، الذي كان مراقبًا دوليًا للانتخابات في دونيتسك، اليوم الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية الروسية شفافة ولم تُلحظ أي انتهاكات أثناء التصويت.

وقال دارتانيان لوكالة "سبوتنيك": "لو اكتشفت أي مخالفات (في التصويت) لكنت أبلغت ذلك على الفور، لكن هذا لم يحدث. الانتخابات في روسيا شفافة وتفي بجميع المعايير كما هو الحال في فرنسا، وكما أعتقد، في معظم البلدان الأخرى".

وفاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية، إذ حصل على نسبة 87.28% من الأصوات، في حين حصل نيكولاي خاريتونوف على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف على 3.85% من الأصوات، بينما حصل ليونيد سلوتسكي على 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.

وحدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتنافس أربعة مرشحين مسجلين في لجنة الانتخابات المركزية الروسية على منصب رئيس الدولة وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.

وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ووصل إلى نحو مليونين في الخارج.

وأعرب بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.

وقال في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاؤوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".