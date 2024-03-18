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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد قليل .. الاتحاد السكندري ضيفًا على الاهلي بدوري المحترفين

سلة الأهلي
سلة الأهلي

بعد قليل ، يلتقي الفريق الاول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري في مباراة هامة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

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الأهلي يستضيف سيراميكا كليوباترا بدوري الجمهورية للناشئين

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء اليوم علي صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ويسعى الأهلي  لتقديم عرض قوي خلال اللقاء واستعادة نغمة الانتصارات من جديد.

اختتم الأهلي مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق الذي أكد على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب

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