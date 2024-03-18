أعراض تظهر في الصباح تدل على إصابتك بالتهاب المفاصل

وفقا لمايو كلينيك، يمكن أن يكون الاستيقاظ بتصلب المفاصل أحد أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وقد يظهر هذا النوع من تصلب المفاصل مرة أخرى بعد فترة من الخمول، وفي المراحل المبكرة من المرجح أن تتأثر بعض المفاصل.

على سبيل المثال، قد تتأثر المفاصل الأصغر للأصابع وأصابع القدم في المقام الأول.

تشمل العلامات المبكرة الأخرى للمرض المفاصل المؤلمة والدافئة والمتورمة، بالإضافة إلى التعب والحمى وفقدان الشهية، وعندما تظهر الأعراض، يسمى هذا التفاقم، لأن الأعراض المؤلمة والمقيدة وغير السارة يمكن أن تختفي، وهو ما يسمى مغفرة.

بمرور الوقت، ستتأثر المفاصل الأخرى أيضا، على سبيل المثال:

معصمين

ركبتان

الكاحلين

المرفقين

الوركين

أكتاف

وأضافت مايو كلينك: "في معظم الحالات، تحدث الأعراض في نفس المفاصل على جانبي الجسم".

بمجرد أن تشعر بعدم الراحة المستمر أو التورم في المفاصل، يوصى بتحديد موعد مع الطبيب.

يمكن أن يسبب هشاشة العظام أعراضا مماثلة، مثل:

ألم المفاصل

صلابة في المفاصل

محدودية حركة المفاصل المصابة

وأحد العوامل الرئيسية التي تحدد بين الروماتيزم والتهاب المفاصل العظمي هو المدة التي يمكن أن تستمر فيها تصلب المفاصل في الصباح.

عندما يعاني الشخص من هشاشة العظام، ينخفض تصلب المفاصل في غضون 30 دقيقة بعد الاستيقاظ ومن ناحية أخرى، يستمر تصلب المفاصل الصباحي في التهاب المفاصل الروماتويدي لفترة أطول.