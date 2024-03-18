محامي حبيبة الشماع يكشف عن إجراءات النيابة ضد شركة أوبر

قال الدكتور محمد أمين محامي حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، أن جهات التحقيق قررت استدعاء ممثل شركة أوبر بالقاهرة، للاستماع إلى أقواله في تعيين المتهم بالشركة، رغم سابقة اتهامه بقضية مخدرات.

وكشف محامي حبيبة الشماع فتاة الشروق أن تحليل المخدرات الذي أجرته النيابة للمتهم ثبت إيجابيته.

ومن جانبه جدد قاضي المعارضات المختص حبس سائق اوبر المتهم بمحاولة خطف واغتصاب حبيبة الشماع فتاة الشروق 15 يوما على ذمة التحقيقات

وتعرضت حبيبة الشماع 24 سنة، لإصابة بجرح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه نزيف بالمخ، إثر إلقائها لنفسها من سيارة خلال سيرها على طريق الشروق.

تبين من التقرير الطبي الخاص بـ حبيبة الشماع فتاة الشروق أن المتوفاة عانت على مدار 21 يوما من غيبوبة وفقدان للوعي وتم حجزها داخل غرفة العناية المركزة

وقال التقرير الطبي الخاص بحبيبة الشماع أن المريضة فقدت الوعي وتم تركيب أنبوبة حنجرية وتبين وجود نزيف على المخ

وكانت تسلمت النيابة العامة تفريغا لـ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته لمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وكانت أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشف سائق أوبر تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة خطف واغت..صاب حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وقال محامي المتهم، إن موكله بعد الحادث خرج على السوشيال ميديا وشرح موقفه بالكامل وأنه لم يقصد خطفها إطلاقا وتفاجأ بالقاء نفسها من السيارة.

وطلب دفاع المتهم، بإخلاء سبيل موكله بأي كفالة تراها المحكمة مناسبة بناء على عدم معقولة تصور الواقعة على النحو الوارد من الأوراق وانتفاء أركان الجريمة المواجهة له.

و قرر قاضي المعارضات، بالمحكمة المختصة، تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق والتعدي عليها 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وقال محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق إن موكله يعمل مع طبيب وفي يوم الواقعة تصادف مرور الفتاة المجني عليها في التجمع.

وأضاف، “محمد أصلا ساكن في منطقة البراجيل وفي يوم الواقعة ذهب لتوصيل الطبيب إلي الفيلا الخاصة به وبعدها طلب منه توصيله إلى مستشفى في ألماظة وعاد مره أخرى إلى التجمع ”.

وشرح، بعد الانتهاء من عمله مع الطبيب قرر موكلي فتح ابلكيشن أوبر وأثناء ذلك تصادف طلب المجني عليها توصيلها إلى منطقة في الرحاب عن طريق ابلكيشن أوبر وافق موكلي على طلب التوصيل وبالفعل اقتاد معه المجني عليها، وأثناء ذلك وتحديدا على طريق السويس شعر موكلي ببرودة في الجو فأغلق زجاج السيارة ورش العطر على ملابسه وبعدها تفاجأ موكلي بالقاء المجني عليها نفسها من السيارة وهي مسرعة.