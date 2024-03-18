صور.. رفع مياه الأمطار من شوارع وطرق شبين القناطر

أعلن رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من الطرق الرئيسية والميادين بالمدينة، وذلك عقب موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي ضربت محافظة القليوبية اليوم، وبناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه بشأن تفعيل دور الأزمات والكوارث لمجابهه حالة الطقس ومواجهة التقلبات الجوية وهطول الأمطار.

وتوجيهات المحاسب خالد حامد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بالعمل علي شفط مياه الأمطار وانتشار معدات مجلس المدينة وشركة مياة الشرب بشبين القناطر قام مجلس مدينه شبين القناطر باعمال شفط المياة من أماكن التجمعات لمياه الأمطار.

كما أكد المتابعة المستمرة حتى رفع كافة مياة الأمطار المتراكمة بالمدينة والوحدات المحلية القروية وذلك تحت إشراف طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وإدارة الازمات والكوارث وذلك بمعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة .