نيابة الفيوم تقرر حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات النسب 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة بندر الفيوم حبس المتهم بقتل شاب اثر مشاجرة فى شارع السنترال 4 أيام على ذمة التحقيق..

كانت مدينة الفيوم قد شهدت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين واقعة مقتل شاب اثر مشاجرة فى شارع. السنترال وقد تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم الفيوم 'ثان' بمقتل شاب يدعى أدهم الظايط – 29 عاما طعنا بسلاح أبيض بالصدر اثر مشاجرة فى شارع السنترال .

فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث وتبين أن خلافا نشب بين المتهم حمادة ت ش – 35 عاما وشقيق المجني عليه والذى اعتدى علي زوجته شقيقة المتهم بالضرب أكثر من مرة، وعندما ذهب أقارب الزوجة لمعاتبة الزوج في مقر عمله بشارع السنترال بمدينة الفيوم، تطورت المشاجرة إلى تبادل الضرب، وانتهز خلالها المتهم حالة الفوضى التي شهدتها منطقة المحال التجارية، وأستل سكين من بين طيات ملابسه، وقام بطعن المجني عليه عدة طعنات بمنطقة الصدر، سقط على إثرها غارقا في دمائه ولقى مصرعه فى الحال , تم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم .

القت اجهزة الامن القبض على المتهم، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتي تولت التحقيق وقررت حبسه اربعة ايام على ذمة التحقيق .