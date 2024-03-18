رفع مياه الأمطار من الطرق والشوارع بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق اليوم، تزامنا مع نوة الشمس الكبرى التي تضرب البلاد، وأكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن، مشددا على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة.

وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة للعمل على رفع أى آثار للأمطار.

و أنتشرت معدات شركة المياه لرفع تجمعات مياه الأمطار ، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار، كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.