بطلان انتخابات نادي الزمالك.. قرار جديد من المحكمة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأثنين، إحالة الطعن المقام من جمال عبدالكريم سيد وماجد فاروق الحنبلي وآخرين على انتخابات نادي الزمالك.

وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى الدعوى والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك وإعادة الدعوى لاجراء الانتخابات مجددا لدائرة الموضوع.

واختصمت الطعن الذى حملت رقم الطعن رقم٧٠/٢١٠٢٣ قضائية كل من ١- وزير الشباب والرياضة، ٢- المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة.

٣- مدير مديرية الشباب والرياضة، ٤- رئيس اللجنه الأولمبية المصريه، ٥- رئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك.

نادي الزمالك

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المطالبة ببطلان انتخابات نادى الزمالك الأخيرة، وكذلك عدم قبول بطلان ترشح الفائزين بالانتخابات بعضوية المجلس.