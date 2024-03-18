أعلن أحمد محمد حسن موجه أول التربية الاجتماعية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الاثنين، فوز فريق مدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح الإعدادية بنين بنجع حمادي، وذلك في حضور الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، ولجنة تنفيذ وتقييم المسابقة، نتيجة رابع منافسات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

و تباري في رابع منافسات مسابقة " أوائل الطلبة" للمرحلة الإعدادية بمدارس نجع حمادي، فرق ممثلة لمدارس القصر للتعليم الأساسي، و بركة الإعدادية المشتركة، والشهيد محمود عبدالفتاح الإعدادية بنين، والشيخ مبارك الإعدادية المشتركة، وأسفر منافسات اليوم الرابع عن فوز فريق مدرسة الشهيد محمود عبدالفتاح الإعدادية بنين بالمركز الأول.

وقدم الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، التهنئة للفريق الفائز، والتقط معهم الصور التذكارية، وطالب ببذل المزيد من الجهد للحصول علي موقع متقدم في المسابقة علي مستوي المديرية، ووجه شكره للقائمين على تنفيذ وتقييم المسابقة.