فوز مدرسة الأميرية الإعدادية بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة بابوتشت

تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا اليوم، الأثنين 18 مارس الجاري، ثاني منافسات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، و المنعقدة بقاعة اجتماعات مدرسة ابوتشت الإعدادية بين فرق طلابية ممثلة لمدارس النجمة الإعدادية والشمرات الإعدادية وابوتشت الإعدادية والاميرية الإعدادية، برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف أحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بقنا.

و أسفرت نتيجة المسابقة فوز الفريق الطلابي الممثل لمدرسة الاميرية الإعدادية.

من جانبه قدم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام الإدارة، التهنئة للفريق الفائز متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلاب والطالبات بإدارة أبوتشت التعليمية، كما قدم الشكر، لمنفذي المسابقة من توجيه التربية الاجتماعية والتعليم الإعدادي وموجهي المواد الدراسية علي جهودهم المبذولة في اجراء المسابقة بكل شفافية وحياد.

يذكر أن مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية التي بدأت فعالياتها يوم الأحد 17 من مارس 2024م يشارك، فيها ثمانية فرق يمثلون المدارس الإعدادية المشاركة في منافسات المسابقة ويتكون كل فريق من 5 أعضاء وعضوين احتياطيين تحت اشراف المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية.