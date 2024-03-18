زعماء يهنئون بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية

وجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وحسب روسيا اليوم، أجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

وجاءت البرقيات حسب ورودها من:

رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

الرئيس السوري بشار الأسد

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

الرئيس الصيني شي جين بينغ

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم بوليفيا لويس آرسي

رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ

رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف

رئيسة إقليم غاغاوزيا المولدوفي يفغينيا غوتسول

رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو

رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي