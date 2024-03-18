جلسه خاصه بين جوزيه جوميز ولاعبى الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية، واستغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل، وشرح جوزيه جوميز بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.