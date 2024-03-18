القومي للمرأة بالفيوم ينظم ندوات حول الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم برئاسة ليلى قاسم مقرر الفرع، عدد من الندوات الإرشادية للسيدات بقرى ومراكز المحافظة، حول "الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة"، يأتي هذا في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى السيدات والفتيات بقرى الجمهورية.

خلال ذلك عقد فرع المجلس القومي للمرأه وبالتعاون مع الأزهر الشريف، اليوم محاضرتين نظمها مكتب شكاوى فرع المجلس القومي للمرأه بالفيوم، وذلك بقرى السنباط ومنشاة فتيح التابعتين لمركز الفيوم ضمن قرى حياة كريمه، وبلغ أجمالي الحضور عدد 175 سيده لتناول برنامج الارشاد الاسري بالموضوعات الاتيه (مشورة ما قبل الزواج، وكيفية اختيار شريك الحياه وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأطفال والتعريف بالإعاقة وانواعها واسبابها وتعريف الدمج) كما قدم مسئول الأزهر الشريف رأي الدين في هذه القضايا، وقام بإلقاء المحاضرات الشيخ حسين عبدالله من منطقة الفيوم الأزهرية، وغادة حسني عضو الفرع، ومحمد محيي الدين محامي الفرع.

دورات تدريبية للسيدات حول التثقيف المالي وريادة الأعمال بالفيوم ..

خلال ذلك عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، سلسلة تدريبات ريادة الأعمال ضمن التدريبات التي ينظمها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية، وذلك بقرى مركز الفيوم ضمن قرى حياة كريمة، وتناول المحاضرين برنامج ريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديا، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات التثقيف المالي من خلال دورة تدريبية تم تنفيذها بعدد من القرى والعزب التابعة لمركز سنورس، وذلك بحضور سيدات وفتيات القرية والقرى المجاورة لها بدائرة المركز، لضمان توعية شريحة واسعة من السيدات بقرى حياة كريمة.

كما تضمنت الدورات أيضا تدريب السيدات على تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار والترشيد المختلفة واختيار الأنسب منها، وكيفية إعداد ميزانية شهرية وترشيد استخدامها داخل الأسرة.

الجدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة يستهدف من خلال برنامجي التثقيف المالي والرقمي وريادة الأعمال الوصول الى مليون سيدة خلال 3 سنوات، ويعمل المجلس القومي للمرأة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة و التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.