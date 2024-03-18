دورة رمضانية بجامعة العريش تحت شعار" الأخلاق الرياضية "

افتتح الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم والتي نظمتها كلية التربية الرياضية بالعريش، بالتعاون بين جامعة العريش والاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء، تحت شعار " الأخلاق الرياضية ".

تستضيفها ملاعب مجمع الصالات بالكلية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد المقصود عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتور ةهند حميدو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و الأستاذ محمد العلاقمي، رئيس الاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء، ومدير البطولة، والدكتور محمود الترباني، عميد التربية الرياضية، والدكتور أمير العيادي، وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس اللجنة العليا للبطولة، والسادة منسقي الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بشمال سيناء.

وتقام فعاليات الدورة في الفترة من ١٧ مارس ٢٠٠٤م حتى ٢١ مارس في كرة القدم.

وتضم فرق كليات الجامعة، بالإضافة للفرق الممثلة للمصالح الحكومية بشمال سيناء، ومنها فرق "مديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومجلس المدينة، والبريد المصري، ومديرية التنظيم والإدارة، ، ودبوان عام المحافظة، ومصلحة الجمارك، ومديرية الشباب والرياضة، وفريق شركة اسمنت سيناء"،وفريق شركة الكهرباء .

وفى هذا السياق يُشارك في دوري وبالنسبة لجوائز البطولة، فهي مقدمة من شركة أسمنت سيناء الراعي الرسمي للدورة.

هذا وقد حرص الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على مشاركة الحضور في فعاليات افتتاح الدورة الرمضانية الثانية بالجامعة، وحثهم على بذل الجهد والتنافس الرياضي الشريف، وأضاف سيادته أن جميع البنية الرياضية بجامعة العريش مسخرة لجميع أهل سيناء بكافة مؤسساتها، وأن هذه الدورة هي عبارة عن مشاركات عديدة قادمة مع كافة المصالح الحكومية بشمال سيناء، وهذا يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب؛ بهدف إعداد جيلًا من الشباب الواعي المستنير الذى يعمل لصالح مجتمعه ووطنه، مشيدًا بالروح الرياضية التي يتحلى بها جميع الفرق واللاعبين المشاركين في الدورة.