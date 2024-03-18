كاسبرسكي تكتشف 36 مليون حساب للألعاب وبرامج الذكاء الاصطناعي المسروقة

اكتشف خبراء Kaspersky Digital Footprint Intelligence كميات مذهلة من بيانات تسجيل الدخول المسروقة أثناء إجرائهم تحليلاً في ضوء المؤتمر العالمي للجوال 2024، عند التحقيق في أسواق الإنترنت المظلم لبيانات تسجيل الدخول المسروقة من مواقع الذكاء الاصطناعي والألعاب الشهيرة، وجد متخصصو الأمن السيبراني التالي:

على مدى 3 سنوات مضت، أٌخترقت بيانات تسجيل الدخول لـ 34,000,000 من مستخدمي Roblox (اسم المستخدم وكلمة المرور) عبر برمجيات خبيثة، وجرى تسريب هذه البيانات على الويب المظلم.

في عام 2023، زاد عدد بيانات الاعتماد المسروقة لمستخدمي ChatGPT بمقدار 33 ضعفاً مقارنة بعام 2022، حيث تم نشر 664,000 سجل مع أسماء المستخدمين وكلمات المرور على الإنترنت المظلم.

وتم سرقة سجلات تسجيل الدخول المعنية باستخدام برمجيات سرقة المعلومات، وهي برامج خبيثة متخصصة مصممة لسرقة تسجيلات دخول المستخدم وكلمات المرور التي تصيب الأجهزة الشخصية والشركات عبر التصيد الاحتيالي وطرق أخرى.

يحتل بيع سجلات تسجيل الدخول المخترقة جزءاً هاماً من سوق الويب المظلم. عادة ما يقوم المجرمون السيبرانيون بشراء وبيع الحسابات الخاصة بمختلف المنصات والخدمات عبر الإنترنت. وغالباً ما تتم سرقة هذه الحسابات باستخدام برمجيات خبيثة تسرق البيانات أولاً، ومن ثم تُسرب على الويب المظلم عبر ملفات سجلات برمجيات سرقة المعلومات، حيث يمكن تحقيق الدخل منها كأصول قيمة في مجال النشاط الإجرامي السيبراني. وقد أجرت كاسبرسكي أبحاثاً حول الاتجاهات السائدة في هذا السوق، وقدمت رؤى حول كيفية حماية الشركات والأفراد من التهديدات التي تواجههم.

سرقة سجلات تسجيل الدخول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي هي اتجاه ثابت

يتم اختراق سجلات تسجيل الدخول لمختلف خدمات الذكاء الاصطناعي مثل تحرير الصور، والترجمة، وضبط النص، وروبوتات المحادثة، وحتى مولدات الصوت، بسبب شعبيتها المتزايدة. على سبيل المثال، على مدار السنوات الثلاث الماضية، اخترق ما يقرب من 1,160,000 من سجلات تسجيل الدخول إلى التطبيقات (أسماء المستخدمين وكلمات المرور) لأداة تصميم الرسوميات عبر الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي «Canva» ببرمجيات خبيثة لسرقة البيانات. كما أظهرت بيانات Kaspersky Digital Footprint Intelligence أن بيانات الاعتماد هذه ظهرت على منتديات الإنترنت المظلم وقنوات تطبيق Telegram المريبة. وبالنسبة لمساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي المشهور الآخر، Grammarly، تمت سرقة حوالي 839,000 من سجلات تسجيل دخول المستخدمين بين عامي 2021 و 2023.

كما شهدت واحدة من أشهر شركات الذكاء الاصطناعي، OpenAI، تسريب سجلات تسجيل دخول المستخدمين نتيجة لأنشطة برمجيات سرقة المعلومات، حيث جرى اختراق ما يقرب من 688,000 من بيانات اعتماد ChatGPT بين عامي 2021 و2023 وتم العثور عليها في قنوات مريبة. كما يجدر بالذكر أنه في العام الأخير الذي شهد اعتماد روبوتات المحادثة على نطاق واسع، ارتفع عدد أسماء المستخدمين وكلمات المرور التي جرى تسريبها بنحو 33 مرة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى ما يقرب من 664,000 سجل.

أكدت يوليا نوفيكوفا، رئيس رئيس وحدة معلومات البصمة الرقمية: «تنبع اختراقات سجلات تسجيل الدخول المعنية من نشاط برمجيات سرقة المعلومات، وهي شكل متخصص من البرامج الخبيثة المصممة لسرقة بيانات تسجيل دخول المستخدم لاستخدامها في الهجمات الإلكترونية، أو مبيعات الويب المظلم، أو الأنشطة الخبيثة الأخرى. كما يمكن أن تصاب كل من الأجهزة الشخصية وأجهزة الشركات ببرمجيات سرقة المعلومات من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب الاحتيالية، والمواقع ذات المحتوى الخبيث والمتاحة للعامة، ومختلف الوسائل الأخرى.»

بالإضافة إلى عدد الحسابات المخترقة الموضحة أعلاه، يمكن تحليل سوق الويب المظلم لبيانات الاعتماد من زاوية الطلب على هذه الحسابات، وبالتحديد عبر فحص عدد المنشورات التي يَعرض فيها المخترقون سجلات برمجيات سرقة المعلومات التي تتضمن الحسابات المخترقة أو يحاولون شراءها. وقد ارتفع الطلب على حسابات ChatGPT بين مجرمي الإنترنت في مارس 2023 بعد طرح الإصدار الرابع من روبوت المحادثة الشهير. ومنذ ذلك الحين، استقرت المستويات على نفس مستوى خدمات الذكاء الاصطناعي الأخرى. وأوضحت الخبيرة نوفيكوفا: «يشير هذا إلى أن الطلب على حسابات ChatGPT سيبقى ثابتاً. كذلك قد تتزايد أهمية الحلول القوية للحماية من هجمات برمجيات سرقة المعلومات والبرمجيات الخبيثة الأخرى لكل من الأفراد والشركات. على سبيل المثال، يراقب حلنا الحسابات المخترقة على الإنترنت المظلم ويخطر الشركات في حالة تعرض مستخدمي مواردهم عبر الإنترنت للخطر.»

Roblox تسجل أرقاماً قياسية لسجلات تسجيل الدخول المخترقة، مما يشكل تهديداً على الأطفال

بين عامي 2021 و2023، تم اختراق ما يقرب من 34,000,000 من بيانات اعتماد Roblox ونشرها على الإنترنت المظلم، مما حول اللعبة إلى هدف مثمر للغاية للمجرمين السيبرانيين الذين يستخدمون البرمجيات الخبيثة لسرقة المعلومات. ومما يثير القلق، أن عدد الحسابات المخترقة لهذه اللعبة الشعبية للأطفال يتزايد تدريجياً كل عام. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفع هذا الرقم بنسبة 231%، من حوالي 4,700,000 في عام 2021، إلى 15,500,000 في عام 2023. بشكل عام، ارتفع متوسط عدد الحسابات المخترقة في مجموعة من 11 منصة أو ألعاب عشوائية أخرى (مثل Twitch وElectronic Arts وSony PlayStation وSteam وغيرها، بنسبة 112% منذ عام 2021.

توضح يوليا نوفيكوفا: «السبب وراء هذه الكميات الكبيرة من سرقات سجلات تسجيل الدخول في Roblox هو أن الأطفال هم من بين الفئات الأكثر ضعفاً، لأنهم عرضة لأنواع مختلفة من الهندسة الاجتماعية. على سبيل المثال، يمكن للمجرمين السيبرانيين إخفاء البرمجيات الخبيثة لسرقة المعلومات في ملفات تحتوي على أكواد الغش لخداع اللاعبين الشباب. في بعض الحالات، قد يبدو هذا الخداع حقيقياً، حيث يمكن نشر روابط التنزيل الخبيثة على منصات التواصل الاجتماعي المعروفة والشرعية مثل YouTube. ونتيجة لذلك، ظهر عدد كبير من الحسابات المخترقة من لعبة تستهدف الأطفال».

في حين أن هناك العديد من حالات سرقة سجلات تسجيل الدخول على حسابات Roblox، إلا أنها ليست السلع الأساسية التي يبحث عنها المجرمون السيبرانيون على الإنترنت المظلم. فبعض الحسابات أكثر جاذبية لهم، على سبيل المثال، بلغ عدد منشورات الإنترنت المظلم التي تبيع أو تشتري حسابات Steam ذروتها عند حوالي 10,000 بين عامي 2021 و2023، بينما ظلت الإعلانات المتعلقة بحسابات Roblox المسروقة أقل من 150 فقط.

أضافت الخبيرة نوفيكوفا: «يستهدف المجرمون حسابات اللعبة لسرقة العناصر الثمينة، مثل الأموال الحقيقية والعملات الخاصة باللعبة والعديد من العناصر داخلها، مثل الأزياء باهظة الثمن. وعلى ما يبدو أن حسابات Steam أكثر جاذبية للمجرمين السيبرانيين بسبب إمكانية العثور على أموال حقيقية وسرقتها. يمكن استغلال حسابات Roblox لسرقة عملة Robux داخل اللعبة، أو لسرقة العناصر داخل اللعبة، أو للوصول إلى الحسابات المميزة التي تسمح بنقل العناصر إلى حسابات أخرى. وبينما يجب على المستخدمين توخي الحذر، يمكن لمالكي المنصات تعزيز الحماية من خلال تتبع الحسابات المخترقة وحظرها على الفور من خلال الخدمات المتخصصة.»

لتجنب التهديدات المتعلقة بتسريب كلمة المرور، يجدر تنفيذ الإجراءات الأمنية التالية: