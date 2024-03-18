البحر الأحمر تتوج 11ام مثالية على مستوى المحافظة

كفاح وصبر ومشقة وصراع للحياة ، ليال تقشعر لها الأبدان ، وأخرى تملؤها ضحكات الرضا والطمأنينة الممزوجة بالخوف من المستقبل ، تلك هي ملخص حياة الأمهات المثاليات بمحافظة البحر الأحمر والتي تم الإعلان عنهن اليوم باختيار ( 11 ) أم مثالية علي مستوي المحافظة ، وتقديم مكافآت مالية لهن للتعبير عن التقدير لكل أم ورد ولو جزء صغير لما قدمته للمجتمع فصلاح تربيتها لابناءها يعنى صلاح المجتمع .

فعلى مدار الأشهر الماضية وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بعمل ابحاث شاملة ومتخصصة لاختيار الام المثالية للمحافظة وعلى مستوى المدن ، ليتم تكريمهن على ما قمن به اتجاه عائلاتهم خاصة والمجتمع عامة ، عرفانا من المحافظة بقيمة الام العظيمة والتى لا تقدر بثمن .

وشكلت لجنة برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر ، وتحت اشراف سكرتير عام المحافظة ، تشمل 16 عضوا من جهات مختلفة ، لبحث اكثر من 38 بحث مقدمين لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة ، بناءا على ضوابط وضعتها وزارة التضامن اهمها ان يكون لديها ابناء حاصلين على مؤهلات عليا ، الايزيد السن عن 50 سنة ، ولها قصة كفاح يحتذى بها .

وبعد بحث دقيق مع تطبيق كافة الشروط والضوابط فازت ابتسام حمدي احمد بالأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة و صباح محمد عبد الوهاب بالام المثالية الثانية للمحافظة ، وسميرة بشاري محمد الام المثالية من ذوي الهمم، ومني ياسين يوسف الام المثالية لإبن من ذوي الهمم علي مستوى المحافظة

و على مستوى مدن المحافظة فقد فازت ايزيس ملك يوسف الأم المثالية على مستوى مدينة الغردقة ، فاطمة جاد الرب ياسين الام المثالية علي مستوي مدينة رأس غارب ، سهير عبد الحق السبعي الأم المثالية على مستوى مدينة سفاجا ، امال صابر محمود محمد الام المثالية علي مستوى مدينة القصير ، فوزية محمود صالح الأم المثاليه على مستوى مدينة مرسى علم ، مريم حسين موسي الام المثاليه على مستوى مدينة الشلاتين ، زينب خضر النور الأم المثالية على مستوى مدينة حلايب .