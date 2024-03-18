الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

البحر الأحمر تتوج 11ام مثالية على مستوى المحافظة

الامهات المثاليات
الامهات المثاليات

 

 

كفاح وصبر ومشقة وصراع للحياة ، ليال تقشعر لها الأبدان ، وأخرى تملؤها ضحكات الرضا والطمأنينة الممزوجة بالخوف من المستقبل ، تلك هي ملخص حياة الأمهات المثاليات بمحافظة البحر الأحمر والتي تم الإعلان عنهن اليوم باختيار ( 11 ) أم مثالية علي مستوي المحافظة ، وتقديم مكافآت مالية لهن للتعبير عن التقدير لكل أم ورد ولو جزء صغير لما قدمته للمجتمع فصلاح تربيتها لابناءها يعنى صلاح المجتمع .

فعلى مدار الأشهر الماضية وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بعمل ابحاث شاملة ومتخصصة لاختيار الام المثالية للمحافظة وعلى مستوى المدن ، ليتم تكريمهن على ما قمن به اتجاه عائلاتهم خاصة والمجتمع عامة ، عرفانا من المحافظة بقيمة الام العظيمة والتى لا تقدر بثمن .

وشكلت لجنة برئاسة مدير مديرية  التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر ، وتحت اشراف سكرتير عام المحافظة ، تشمل 16 عضوا من جهات مختلفة ، لبحث اكثر من 38 بحث مقدمين لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة ، بناءا على ضوابط وضعتها وزارة التضامن اهمها ان يكون لديها ابناء حاصلين على مؤهلات عليا ، الايزيد السن عن 50 سنة ، ولها قصة كفاح يحتذى بها .

وبعد بحث دقيق مع تطبيق كافة الشروط والضوابط فازت  ابتسام حمدي احمد بالأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة و صباح محمد عبد الوهاب بالام المثالية الثانية للمحافظة ،  وسميرة بشاري محمد الام المثالية من ذوي الهمم،  ومني ياسين يوسف الام المثالية لإبن من ذوي الهمم علي مستوى المحافظة

و على مستوى مدن المحافظة فقد فازت ايزيس ملك يوسف الأم المثالية على مستوى مدينة الغردقة  ، فاطمة جاد الرب ياسين الام المثالية علي مستوي مدينة رأس غارب ،  سهير عبد الحق السبعي  الأم المثالية على مستوى مدينة سفاجا ،  امال صابر محمود محمد الام المثالية علي مستوى مدينة القصير ، فوزية محمود صالح  الأم المثاليه على مستوى مدينة مرسى علم  ، مريم حسين موسي الام المثاليه على مستوى مدينة الشلاتين ،  زينب خضر النور الأم المثالية على مستوى مدينة حلايب .

الامهات المثاليات

 

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