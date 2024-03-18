مسلسل حق عرب الحلقة 8| موعد العرض والقنوات الناقلة

كشفت شبكة قنوات ON عن موعد إعادة مسسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 8، مساء الليلة، من بطولة الفنان أحمد العوضي، والتي نكشف عنها فى السطور التالية.

موعد عرض مسلسل حق عرب

من المقرر أن ينطلق موعد إعادة مسسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 8، فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليلة، وهي الإعادة الأولى للحلقة الثامنة، على أن تكون الإعادة الثانية في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء.

تصدّر الفنان أحمد العوضي ومسلسل حق عرب تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس ومحرك البحث جوجل، إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة السابقة أحداثا مشوقة، تضمنت خيانة شقيق عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما سرق أمواله من دولاب والدتهما ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان، واشترى خاتمًا هدية لخطيبته دون استئذانه.

مسلسل حق عرب



واشتعلت الأزمة بين عرب السويركي وشقيقه علي، بعدما واجه بسرقة أمواله، وأبلغه بأنه يريدها على الفور، فما كان من شقيقه علي إلا أنَّ ذهب إلى رباح أبو الدهب والذي يجسده وليد فواز ليستغيث به ويوافق على العمل معه كمستشار قانوني، وطلب منه مبلغا من المال ليسدده إلى شقيقه عرب.

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 7

ومنح رباح أبو الدهب لـ علي السويركي 50 ألف جنيه كعربون تعاون بينهما دون أن تكون سلفة واجب سدادها، وأمره بأن يغير من مظهره ويهتم به، ويقوم بشراء أكبر مكتب في القاهرة ليكون مقرًا له لمكتب المحاماة التي كان يحلم بها.

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.