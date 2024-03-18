الإثنين 18 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل حق عرب الحلقة 8| موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

كشفت شبكة قنوات ON عن موعد إعادة مسسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 8، مساء الليلة، من بطولة الفنان أحمد العوضي، والتي نكشف عنها فى السطور التالية.

موعد عرض مسلسل حق عرب 

من المقرر أن ينطلق موعد إعادة مسسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 8، فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليلة، وهي الإعادة الأولى للحلقة الثامنة، على أن تكون الإعادة الثانية في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء.

تصدّر الفنان أحمد العوضي ومسلسل حق عرب تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس ومحرك البحث جوجل، إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة السابقة أحداثا مشوقة، تضمنت خيانة شقيق عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما سرق أمواله من دولاب والدتهما ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان، واشترى خاتمًا هدية لخطيبته دون استئذانه.

مسلسل حق عرب 


واشتعلت الأزمة بين عرب السويركي وشقيقه علي، بعدما واجه بسرقة أمواله، وأبلغه بأنه يريدها على الفور، فما كان من شقيقه علي إلا أنَّ ذهب إلى رباح أبو الدهب والذي يجسده وليد فواز ليستغيث به ويوافق على العمل معه كمستشار قانوني، وطلب منه مبلغا من المال ليسدده إلى شقيقه عرب.

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 7

ومنح رباح أبو الدهب لـ علي السويركي 50 ألف جنيه كعربون تعاون بينهما دون أن تكون سلفة واجب سدادها، وأمره بأن يغير من مظهره ويهتم به، ويقوم بشراء أكبر مكتب في القاهرة ليكون مقرًا له لمكتب المحاماة التي كان يحلم بها.

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

txt

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8| موعد العرض والقنوات الناقلة

مواد متعلقة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8| موعد العرض والقنوات الناقلة

ملخص "المعلم" الحلقة 7|ما مصير مصطفى شعبان بعد اشتباكه مع بلطجية بالكافتيريا؟

مسلسل المعلم يتصدر ترند إكس لليوم الثاني على التوالي

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7| ياسين يقرر تسليم نفسه للشرطة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7| القبض علي يحيى شقيق أمير كرارة

مسلسل محارب الحلقة 7|شقيق عزيز يطمع في 10 ملايين جنيه دية والدته

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7| هل ينجو حسن ضرغام من حادث السيارة؟

مسلسل حق عرب| السويركي يصطدم بخيانة شقيقه وتشتعل الأزمة
الجريدة الورقية