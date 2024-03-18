نداء عاجل إلي محافظ القاهرة وطارق اليمنى رئيس حى الخليفة

نناشد سيادتكم تمهيد ورصف طريق الصالحين خلوة السيدة نفيسة وسيدنا عبدالله بن أبى جمرة وسيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري رضى الله عنهم

حيث يعانى الأهالي والزوار من جميع أنحاء العالم مشاقه للوصول إلى المزارات الإسلامية خاصة خلال شهر رمضان لاداء صلاة التروايح وزيارة أولياء الله الصالحين.

بسبب عدم تمهيد الطريق بالإضافة إلى عدم وجود أى أنارة فى الطريق ومما يعرض الزوار للخطر خاصة

منذ أن قامت الهيئه الهندسية بشق الطريق لعمل كوبرى الحضارات وكوبرى طه حسين والطريق غير أمن من الحفر وأكوام مخلفات البناء والظلام

لإنقاذ الأهالي والزوار الأجانب

خالد الشيخ