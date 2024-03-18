أحداث الأسبوع الأول من مسار إجباري| أهمية الأخ ومحاولات إصلاح أخطاء الأب

حكايات عن أهمية وجود الأخ في جوانب الحياة الشاقة والممتعة، حب المشاركة شعور الأمان والحماية، تلك الأفكار الرئيسية لأحداث حلقات مسلسل "مسار إجباري"، الذي حمل ثنائية للمرة الأولى بين الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر، جمعتهما صدفة لقاء نادرة الحدوث، تذهب بهم الأيام في غرفة مستشفى واحدة تجمعهما للاطمئنان على والدهما، فجأة دون سابق إنذار يجدان أنفسهما أمام والد واحد لكلا منهما من أم مختلفة.

يستمعان "علي وحسين" لاعترافات والدهما بالزواج من أخرى خلال 20 سنة الماضية، ومحاولاته في تنفيذ العدل بين المنزلين بشتى الطرق حتى لاتشعر زوجة منهما بوجود أخرى في حياته، يرفض علي "عصام عمر" الأمر بأكمله ويعتبره تصرف كاذب ومضلل، لكن "حسين" ينظر إلى جانب الكوب المليء أصبه له أخ الحلم الذي تمناه من والدته طوال السنوات الماضية.

حياة شبابية عادية تنقلب إلى مطارات ومراقبة وقتل

لكل من علي وحسين حياة شبابية عادية يدرس علي المحاماة ويمتلك حسين عربة طعام خاصة به بعد تخرجه في كلية التجارة، يحلم علي بالسفر إلى فرنسا للحصول على منحة المحاماة هناك ويبدأ حياته المهنية هناك، ويساعد زميلته حنين التي تعمل مع مجدي حشيش واحد من أهم المحامين، وتستغل مهاراته وذكائه في كتابة ثغرات القضايا للحصول على براءة.

أما حسين يحلم بامتلاك مطعم صغير بعد العربة، في المناطق السكنية الفخمة لزيادة دخله ومساعدة والدته في المصاريف.

تنقلب الأحداث رأسا على عقب بعد اعتراف والدهما بمشاركته في أحد جرائم القتل بتقديم دليل أوصل المتهم إلى الإعدام، فيطلب منهما التكفير عن ذلك الذنب والاعتراف أما الشرطة بذلك لينجو المتهم من حبل المشنقة.

دفع والدهما حياته ثمنًا لذلك الاعتراف حيث قام رجال المحامي مجدش حشيش بالتخلص منه لمنع وصول الدليل إلى الشرطة.

ومن هنا يدخلان علي وحسين نفق مظلم من الأحداث المتلاحقة التي تؤثر على حياتهما وأمانهما، فهل سينقشع الظلام من حياتهما ويجرخا من النفق وينفذان وصية والدهما واستكمال حياتهما بشكل طبيعي أم أن سيظلان أسيران لمشاكل والدههما.

وضعتنا حلقات مسلسل مسار إجباري في حالة طبيعية وسلسلة على مستوى التمثيل والمشاهد ومناطق التصوير البسيطة التي تشبه الشارع المصري وابتعد قليلًا عن أجواء “الكمباوند” والطبقة المتوسطة الفارهة.

أحمد داش وعصام عمر.. شباب من قلب الشارع دون مجهود

دخل الثنائي أحمد داش وعصام عمر في قلوب وحياة الشباب أعطوا مرآة عاكسة لهواياتهم أحدايثهم ملابسهم مأكلهم ومشربهم وغيرهم، الذي أعطى للعمل صورة غنية بالواقع .

مسلسل مسار إجباري..ومضة ضوئية على أهمية الأخ

المُشاهد في كل حلقة إذا دخل في تفاصيل المشاهد والقصد منها، من الممكن أن يتدارك المواقف التي تحدث بين “علي و حسين” تعطي درسًا مهمًا في العلاقة بين الأشقاء السند والأمان “الجدعنة” تواجدهم سويًا في الشدة والرخاء، متعة قضاء حوائج الآخر، مثلما رأينا في مشهد اتمام عصام عمر الورق الخاص بالترخيص والشهادة الصحية لعربة الطعام التي يمتلكها أحمد داش.