رئيس جهاز الشروق يُتابع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسي بمنطقة الرابية

قام المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشـروق، اليوم الإثنين، بالمرور على الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسي لتغذية منطقة الرابية أحد مناطق الامتداد.

وتفقد “سعد”، أعمال الحفر والتجهيز الخاصة بإمداد المواسير لخط التغذية الناقل للمياه، والذى يبلغ طوله حوالى 1700 متر، وبقطر 710 مم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الأعمال تبدأ من واجهة المنطقة المطلة على طريق القاهرة / الإسماعيلية، مرورًا بالطريق الرئيسي والذى ينتهى عند المدخل المطل على طريق "جنيفة".

وشدد رئيس الجهاز، على الشركة المنفذة خلال الجولة، بالالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للتنفيذ؛ نظرًا لأهمية المشروع وما يحققه من تنمية مطلوبة بتلك المناطق، وتساهم فى تحويلها إلى مناطق حضارية.