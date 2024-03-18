محافظ المنيا يشهد طابور العرض لمديريات الخدمات والوحدات المحلية

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين ، طابور العرض لمديريات الخدمات وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة ، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 105 ، والذي يوافق 18 مارس من كل عام .

وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، شملت الإحتفالات عدداً من الفقرات الفنية والإستعراضية على أنغام الأغاني الوطنية ، على كورنيش النيل الذي تزين بالأعلام المصرية ، حيث شارك في طابور العرض مديرية الشباب والرياضة ، والتربية والتعليم ، وإدارة السياحة ، والوحدات المحلية للمراكز والمدن التسعة ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومديرية الري والموارد المائية وهيئة الإسعاف.

أكد المحافظ ، أنه في هذا اليوم الخالد في تاريخ المحافظة ، شارك أبناء محافظة المنيا البواسل في ثورة 1919 ، بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ، حيث قدم أهالي المحافظة وخاصة مركزي ديرمواس وملوي ، أرواحهم فداء لعزة وكرامة الوطن ، موضحاً أننا نستلهم ممن سبقونا من أبناء الوطن ، روح الكفاح والعمل والجد ، لتحقيق الرخاء لوطننا الغالي ، ضمن جهود القيادة السياسية لإحداث تنمية شاملة في كافة ربوع الوطن.

هذا وتستمر أجواء احتفالات المحافظة بعيدها القومى"105" ، حيث سيشهد المحافظ مساء اليوم حفلاً موسيقياً على مسرح ديوان عام المحافظة ، ويتضمن فقرات فنية وغنائية لكورال الأطفال ، وفرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة ، كما تستضيف المحافظة فرقة التخت العربي بقيادة المايسترو ياسر معوض ، لإحياء الحفل بفقرات موسيقية وغنائية متنوعة ، بمشاركة أهالى المحافظة.