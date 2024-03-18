ضربة قوية للاجهزة الامنية ضبط تاجر يهرب حشيش ب 3 مليون و 850 الف جنية

استعدادا لعيد الفطر تاجر يهرب حشيش ب 3 مليون جنية بالاسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية فى إحباط محاولة قيام تاجر بتهريب 200 طربة حشيش قدرت قيمتها 3 ملايين و 850 ألف جنيه لطرحها بالأسواق استعدادًا للعيد الفطر.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير مباحث الجنائية يفيد وردت معلومات سرية لمكتب مكافحة المخدرات بقيام المتهمين بمزاولة نشاطهما الاجرامى بالاتجار بالمواد المخدرة وجلبها لطرحها بالاسواق بالمدينة .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام احد الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام.تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3،850 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.