ندوة إرشادية لمهندسي إدارة الزقازيق الزراعية عن القطن صنف «سوبر جيزة 97»

قال المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إن المديرية نفذت ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن الجديد صنف «سوبر جيزة 97» والمُقرر زراعته هذا العام لمهندسي الإرشاد الزراعي بإدارة الزقازيق الزراعية، في حضور المهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة بالمديرية، والمهندس هاني فتوح مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق، ومهندسي الإرشاد بالإدارة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم استعراض أهم المعاملات الزراعية المتبعة لهذا الصنف الجديد، حيث يُعد من الأصناف طويلة التيلة، وكذلك المساحات المتوقع زراعتها والأصناف المقررة بكل منطقة والسعر الإسترشادى للقطن، كما تم التوصية بضرورة الفحص والإكتشاف المبكر عند الإصابة بالاصداء وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة، وأهمية توعية المزارعين وتعريفهم بالصنف الجديد سوبر جيزة 97، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلي انتاجية للفدان، لافتا إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقاً للحصر الفعلي، منعاً للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.