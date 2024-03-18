الإثنين 18 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد مشروعات دار مصر وجنة

المهندس محمد خلف
المهندس محمد خلف الله،

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم الإثنين، مشروع (كمبوند دار مصر ٢ـ وجنة ٤٤ عمارة وجنة ٥٩ عمارة ) بالحي السادس، وذلك حرصا على المتابعة الدورية للأحياء والمشروعات القومية للإسكان للوقوف على مستوى (الزراعة - النظافة - وأعمال الصيانة).

وجه خلف الله،  بضرورة تكثيف أعمال النظافة والزراعة للمسطحات الخضراء بين العمارات ومعالجة ظاهرة الملوحة بالمسطحات الخضراء، وإعادة زراعتها بالنجيل والأشجار والصيانة الدورية الداخلية للعمارات.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على ضرورة متابعة أي مخالفات بالكمبوند وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة والتي من شأنها الحفاظ على النسق الجمالي والحضاري والخصوصية للكمبواند.

مواد متعلقة

رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع موقف مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدينة

رئيس جهاز مدينة السادات يتفقد مشروعات رفع كفاءة الطرق والكهرباء بالمدينة

وزير الإسكان يتابع مشروعات الصرف الصحي بالغربية

مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

رئيس جهاز المنيا الجديدة: بدء ترفيق الأراضي المميزة لطرحها للمواطنين

جهاز العبور الجديدة يستعد لإجراء القرعة العلنية للمتقدمين بطلبات توفيق أوضاع

رئيس جهاز الشروق يقود حملة لرصد مُعدات النقل والمركبات المخالفة

مستشار وزير الإسكان ورئيس مياه القاهرة يتفقدان محطة الأميرية
الجريدة الورقية