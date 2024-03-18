رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد مشروعات دار مصر وجنة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم الإثنين، مشروع (كمبوند دار مصر ٢ـ وجنة ٤٤ عمارة وجنة ٥٩ عمارة ) بالحي السادس، وذلك حرصا على المتابعة الدورية للأحياء والمشروعات القومية للإسكان للوقوف على مستوى (الزراعة - النظافة - وأعمال الصيانة).

وجه خلف الله، بضرورة تكثيف أعمال النظافة والزراعة للمسطحات الخضراء بين العمارات ومعالجة ظاهرة الملوحة بالمسطحات الخضراء، وإعادة زراعتها بالنجيل والأشجار والصيانة الدورية الداخلية للعمارات.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على ضرورة متابعة أي مخالفات بالكمبوند وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة والتي من شأنها الحفاظ على النسق الجمالي والحضاري والخصوصية للكمبواند.