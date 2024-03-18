ضبط 1650 كيلو سكر مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالزقازيق

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية، وذلك بناءاً علي المعلومات الواردة إلى المديرية، والتي تفيد قيام أحد أصحاب شركات تعبئة المواد الغذائية بناحية قرية الزنكلون مركز الزقازيق، بتجميع كميات كبيرة من سلعة السكر بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح.

وقد تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، والتوجه للمكان المشكو في حقه، وبالتفتيش تم ضبط كمية من السكر قدرها 1650 كيلو معبأ داخل شكائر زنة الشيكارة الواحده 50 كيلو جرام غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى إحدى المخازن على ذمة المحضر المحرر برقم 8235 جنح مركز الزقازيق ضد صاحب الشركة، وإتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.