الدقهليه تتصدى للتعديات علي الاراضي الزراعية والحكومية

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تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وبلقاس ودكرنس ونبروه لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

قال المحاسب سيد النخيلى رئيس مركز ومدينه المنصوره انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لاعمدة خرسانية مخالفة للدور الارضى وذلك للبناء بدون ترخيص بقرية البقلية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة..

واكدت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز بلقاس انه تم فجر اليوم متابعة تنفيذ اعمال ازاله اعمده دور ثالث علوي بدون ترخيص في شارع مكتب العمل بالمدينة كما تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله اعمده دور ثامن بدون ترخيص في منطقة طريق بلقاس وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفة..

واوضحت الدكتوره آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لحالة تعدى على الارض الزراعية بميت سعدان التابعة للوحدة المحلية باشمون الرمان وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون وتم عرض المخالفين علي النيابة المختصه لاعمال شئونها..

واشار اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه المركز االى انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.