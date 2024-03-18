قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية بهنيا







قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية بهنيا التابعة لمركز و مدينة ديرب نجم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور كلٍ من: مديرى إدارات «الرعاية التناسلية ، الإرشاد» بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة ديرب نجم البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، ومدير وأطباء وحدة بهنيا البيطرية، بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم، وكبار المربين بالقرية.

وأشار إلى إنه تم خلال فاعليات القافلة، تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، لافتا إلى أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ٣٨٠ رأس ماشـية، ورش ٥٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ١٥٠ رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة لعدد ١٩٠ رأس ماشية، وأمراض تنفسية لعدد ١١٠ رأس ماشية، وأمراض جلدية لعدد ٩٣ رأس ماشية، بالإضافة إلى إجراء جراحة لـ ٣ رؤوس ماشية وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار، جاموس»، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان،ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجاني، تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.