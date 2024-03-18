إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بمنيا القمح



وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بسرعة إصلاح تسريب المياه من ماسورة مياه الشرب الرئيسية المغذية لـقرى 3 وحدات محلية هم: الصنافين وسنهوا وسنهوت، التابعين لمركز ومدينة منيا القمح؛ لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وعلى الفور، توجه رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب باستخدام المعدات اللازمة لسرعة إصلاح تسريب المياه من الخط الرئيسي المغذى للوحدات المحلية بالصنافين وسنهوا وسنهوت بنطاق مركز منيا القمح، ورد الشئ لأصله وعودة المياه للمواطنين.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكوى الأهالي، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وعودة الحياه إلى طبيعتها.