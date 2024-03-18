الشرقية تُنعي كبير معلمين مادة الكيمياء بمدرسة السيدة خديجة

نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أحمد صبره محمد حسانين، كبير معلمين مادة الكيمياء بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والذي وافته المنية اليوم الاثنين، أثناء تأدية عمله بالمدرسة وخلال فعاليات اليوم الدراسي، داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكدا ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لأسرته وتلبية كافة احتياجاتها.

وقال المحافظ: إن الراحل الكريم قد أشاد جميع المعلمين من زملائه ورؤسائه بالمدرسة بحسن خلقه وسيرته المحمودة ومعاملته الطيبة مع الجميع بالوسط التعليمي.

وقد أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بيانا بإسم المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، نعى فيه وقيادات المديرية وجميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية، شهيد الواجب والعلم زوج السيدة «أمل محمد السيد علي» مقررة مادة العلوم بإدارة شرق التعليمية، وأكدت المديرية أن المعلم وافته المنية أثناء تاديته عمله داخل المدرسة، وتم عمل محضر إثبات حالة، واستدعاء سيارة إسعاف لنقله للمستشفى لاستكمال الاجراءات، ودعى وكيل الوزارة الله عز وجل أن يتغمد المعلم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه.