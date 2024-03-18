اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا يدشن جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي

أعلن اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا عن تدشين جائزة تحمل اسم الأديب المصري الكبير إدوار الخراط ، لتبدأ دورتها الأولي هذا العام 2024.

وقال الكاتب أحمد المسلماني المستشار السابق للرئيس المصري وأمين عام اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية : إدوار الخراط هو أحد أبرز نجوم اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا زهاء ربع قرن ، وهو واحد من كبار الأدباء الذين كانت لهم بصمتهم الخاصة في السرد الأدبي. والاحتفاء به هو احتفاء بصاحب تيار أدبي يستحق التكريم والتقدير . وهذه هي أولي جوائز اتحاد الكتاب بالتعاون مع أسرة الأديب الكبير.

وكان اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا قد استضاف في مقره وسط القاهرة الاجتماع التأسيسي للجائزة ، والذي أسفر عن تشكيل مجلس الأمناء برئاسة الروائية والناقدة الدكتورة مي التلمساني أستاذ الدراسات العربية والسينمائية في جامعة أوتاوا بكندا ، وعضوية الكاتب والمفكر نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ، والكاتب والناقد إيهاب الملاح ، والكاتبة والروائية ضحي عاصي والكاتب والناقد محمد شعير ، ومن أسرة الأديب الدكتور إيهاب الخراط استشاري الطب النفسي ، والدكتور أيمن الخراط أستاذ التصوير ومخرج الأفلام الوثائقية .

وحسب بيان لمجلس الأمناء فإن الجائزة تحمل اسم (جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي) ويتم إجراء مسابقتها وفق آلية عام وعام ، بحيث تكون علي المستوي المصري عاماً ثم علي المستوي العربي عاماً آخر بالتناوب ، وتختص الجائزة بالعمل الأدبي المنشور للأدباء الشبان حتي سن 35 عاماً ، ويتم تسليم الحائزة في شهر ديسمبر من كل عام في ذكري رحيل إدوار الخراط.

وولد الأديب المصري إدوار الخراط في مدينة الإسكندرية عام 1926 ،وقد كتب الرواية والقصة القصيرة ، واعتبرت مجموعته القصصية (الحيطان العالية) التي صدرت عام 1959 منعطفاً بارزاً في السرد العربي.

يذكر أن اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا قد تأسس عام ١٩٥٨ في سريلانكا ، وعقد مؤتمره التأسيسي في تركيا ، ثم انضمت إليه أمريكا اللاتينية بعد مؤتمر الاتحاد في فيتنام عام ٢٠١٣، وحينما تولي الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة المصري الأسبق قيادة الاتحاد قام بنقل مقره إلي القاهرة .

وقد شهد الاتحاد - الذي يعد الظهير الفكري لحركة عدم الانحياز ويضم (٤٧) دولة من ثلاث قارات - دوراً كبيراً لعدد من رموز الفكر والثقافة في مقدمتهم الأديب والكاتب لطفي الخولي الذي تولي منصب الأمين العام للاتحاد عقب يوسف السباعي . وكان من بين نخبته الفكرية الأديب عبد الرحمن الشرقاوي والشاعر محمود درويش والكاتب إدوار الخراط وعدد من قادة المعرفة في القارتين .