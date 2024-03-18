وزير الخارجية الباكستاني يتعهد ببذل الجهود لزيادة تعميق العلاقات مع الصين

قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الشراكة التعاونية الاستراتيجية الباكستانية-الصينية في جميع الأحوال لا غنى عنها لتحقيق التقدم والازدهار في البلدين .

وذكرت صحيفة دون الباكستانية أن السفير الصيني لدى باكستان جيانج تسي تونج التقى وزير الخارجية الباكستاني في إسلام آباد اليوم الاثنين، حيث أكد الأخير التزام باكستان ببذل جهود مشتركة لزيادة تعميق العلاقات الثنائية ودفع المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وأكد السفير الصيني الأهمية الخاصة التي توليها الصين لباكستان ودعمها القوي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والتعاون الصناعي والزراعي. كما اتفق مع دار على التطوير عالي الجودة للمرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.

الصين تدرس المشاركة في مؤتمر للسلام في أوكرانيا تستضيفه سويسرا

قال سفير الصين في بيرن يوم الاثنين إن الصين ستدرس المشاركة في مؤتمر السلام الرامي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والذي تعتزم سويسرا استضافته خلال الأشهر المقبلة.

وقال وانغ شي تينغ سفير الصين لدى سويسرا في مقابلة مع صحيفة نويه تسورخر تسايتونج إنه يتعين على جميع الأطراف العمل على إنهاء الحرب التي بدأت قبل أكثر من عامين.

وأضاف "يجب منع الأزمة من أن تتفاقم أو حتى تخرج عن نطاق السيطرة... نحن نتابع عن كثب مؤتمر أوكرانيا الذي ستستضيفه سويسرا، وندرس إمكانية المشاركة فيه".

وقالت الحكومة السويسرية إنها تهدف إلى عقد مؤتمر السلام بحلول الصيف بعد طرح الفكرة في يناير كانون الثاني.

وقال وانغ "علينا أن ندعم استئناف روسيا وأوكرانيا الحوار المباشر في أسرع وقت ممكن حتى يمكن تهدئة الوضع تدريجيا".