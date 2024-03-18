أندية المحترفين تطالب بـ"حكام دوليين" في المنافسات القادمة

تقدمت عدد من أندية دورى المحترفين والقسم الثانى، طلب إسناد المنافسات القادمة من عمر المسابقات إلى حكام دوليين في ظل المنافسة الشرسة سواء لمرحلة الصعود أو الهبوط.

وأعربت عدد من أندية دورى المحترفين ، عن غضبها بسبب القرار الاتحاد المصرى لكرة القدم والذى اتخذه فى بداية الموسم بناء على اللائحة التى وضعها البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد.

وتضمنت اللائحة تقسيم الحكام لـ6 مستويات: المستوى الأول، الثانى، والثالث تابعة لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على مقسمة على النحو التالى: "المستوى الأول يدير مسابقات الدورى العام"، "المستوى الثانى يدير مسابقة دورى المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دورى القسم الثانى"، أما المستويات من الرابع وحتى السادس فهى تابعة لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهورية.

وطالب عدد كبير من المدربين وعلى رأسهم محمد حامد عبدالجليل، المدير الفنى لفريق بروكسى، ومحمد حليم المدير الفنى لفريق راية وعمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا ومحمد عطية المدير الفنى لفريق أبوقير للأسمدة ووائل حبيب مدير الكرة بنادى لافيينا وأمير عزمى مجاهد المدير الفنى لفريق السكة الحديد، بإسناد إدارة المباريات المتبقية الى حكام دوليين نظرًا لشراسة معركة الهبوط بعد قرار اتحاد الكرة هبوط 6 أندية إلى القسم الثانى ب وبقاء 4 أنديه فقط بالمحترفين.

وأجمع هؤلاء المدربون على أن قرار فيتور بيريرا، ليس له محل من الإعراب لاسيما فى ظل صعوبة وشراسة تلك المسابقات سواء فى مراحل الصعود أو الهبوط، لافتين إلى أن ذلك القرار الذى تم اتخاذه تسبب فى ظلم كبير لعدد من الأندية.

كما أجمعوا على أهمية الدفع بالحكام الدوليين لإدارة المنافسات المتبقية فى دورى المحترفين، حيث أدار إبراهيم نور الدين وأمين عمر وأحمد الغندور ومحمد معروف ثلاث مباريات فقط بالدورى الممتاز هذا الموسم، فيما أدار كل من محمود البنا ومحمود ناجى 4 مباريات.

وفي نفس السياق، تقدم عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، باقتراح إلى الجبلاية في جلسته الأخيرة طالب خلاله بإسناد اداره منافسات دورى المحترفين عقب استئناف المسابقه بانتهاء شهر رمضان إلى الحكام الدوليين.

عامر حسين طلب بالدفع بالحكام الدوليين وعلى رأسهم محمود البنا ومحمود ناجى وإبراهيم نور الدين وأمين عمر وأحمد الغندور.