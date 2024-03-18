تعرف على موعد آذان المغرب اليوم بسوهاج

يبحث المواطنون عن موعد أذان المغرب في محافظة سوهاج اليوم الإثنين الموافق 18- 3 - 2024 ميلادية ثامن أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجرية وكشفت إمساكية شهر رمضان بسوهاج الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب موضحة أنه يتأخر بمقدار دقيقة عن أمس الأحد.





ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الإثنين 18 - 3 - 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك الخاصة بمدينة سوهاج الساعة 6:06 مساء.





وتضمنت إمساكية شهر رمضان الكريم لمدينة سوهاج أن موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الإثنين 18 - 3 - 2024 يزيد نحو دقيقة عن سابع أيام شهر رمضان و5 دقائق عن أول أيام الشهر الفضيل حيث كان موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان 6:01 مساء، بينما جاء موعد أذان المغرب بسوهاج في الثامن موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:04 دقيقة مساء وموعد آذان العشاء يرفع في تمام الساعة 7:18 مساءً.





- وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الإثنين في محافظة سوهاج اليوم الثامن من شهر رمضان 13 من الساعات و49 دقيقة





وفي سياق متصل أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج قبل بداية الشهر المبارك إنهاء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان وتم تجهيز الساحات والمساجد في جميع المدن والمراكز والقرى بالمحافظة لاستقبال المصلين لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 8863 مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية وروايات.

