الثلاثاء..انطلاق حملة تطعيم للحيوانات بقرى الاسماعيلية



أعلنت مديرية الطب البيطري بالاسماعيلية انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع الأولى لهذا العام ٢٠٢٤ والترقيم والتسجيل وذلك غدا الثلاثاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٤، في جميع القرى بمراكز محافظة الإسماعيلية.

وقالت مديرية الطب البيطري في بيان نشرته أنه سوف تنفذ أعمال الحملة القومية من خلال اللجان الطب البيطرية الوقائية بقرى المحافظة لجنة طبية وقائية منها لجان ثابتة ومتحركة"، مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية و لجان الارشاد لتوعية المواطنيين بضرورة وأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات التسعة؛ للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

وناشد جميع مربي الأغنام والماعز بضرورة تقديم حيواناتهم للتحصين وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالمنيا للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومرض الحمى القلاعية هو مرض فيروس معدو سريع الانتشار ويصيب الابقار والجاموس والاغنام والماعز والخنازير وهو أهم مرض يصيب الحيوانات فى مصر

وحمى الوادي المتصدع مرضٌ فيروسيٌ حيواني المصدر يصيب الحيوانات في المقام الأول ولكنه يمكن أن يصيب البشر أيضًا. ويمكن أن تسبب العدوى أمراضًا وخيمة لدى الحيوانات والبشر على حد سواء، وتتراوح أعراضها بين اعتلال خفيف شبيه بالإنفلونزا وحمى نزفية شديدة يمكن أن تسبب الوفاة.