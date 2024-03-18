إعلان نتيجة المسابقة القومية الرائد العام المثالي "مديرو المدارس"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة المسابقة القومية الرائد العام المثالى "مديرو المدارس" للمراحل الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وينظم المسابقة القومية الرائد العام المثالى الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى".

وتأتى المسابقة القومية الرائد العام المثالى انطلاقا من دور الوزارة في دعم التفوق القيادي والمجتمعي والجهود المستمرة لاتحاد مدارس الجمهورية في تعزيز الابتكار والتفوق في القيادة والخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة، والتعرف على قدرات ومواهب مديري المدارس.

المسابقة القومية الرائد العام المثالى تعزز المتميز الأكاديمي

وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أن المسابقة القومية الرائد العام المثالى تهدف إلي تعزيز التميز الأكاديمي والقدرات القيادية وتحفيز مديري المدارس على تطوير البيئة التعليمية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتشجيع مديري المدرسة على تحقيق تحسينات مستدامة في العملية التعليمية، ودعم أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية والريادة، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين رواد العموم حول الرؤى والمقترحات للارتقاء بمستوى أدائهم المهني وتفاعلهم التربوي المثمر ، بالإضافة إلى تحديد أهم المعوقات التي تعوق أداء عمل رواد العموم خلال تفعيل الأنشطة المدرسية .

وأضاف موسى أن المسابقة القومية الرائد العام المثالى تمت وفقا لعدة معايير ارتكزت على السمات الشخصية، والمشروع المقدم من الرائد العام في ضوء الموضوع المحوري، والمهارة في تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتفعيل الريادة وتشكيلات الاتحادات الطلابية بالمدرسة، والقدرة على تذليل المعوقات وتفعيل أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية، وأوجه الرعاية للفئات الخاصة وطلاب الدمج ، وتصور مقترح لتطوير الاتحادات الطلابية بالمدرسة ودوره في تنفيذ المبادرات المدرسية لتحقيق أهدافها.

وقد تم إعلان نتيجة المسابقة، حيث فاز من مديري مدارس المرحلة الابتدائية كل من راندا فيصل حافظ من مديرية البحيرة بالمركز الأول، وإيمان عويس اسماعيل من مديرية الفيوم بالمركز الثانى، ونعمة خيرى سالم برغش من مديرية الجيزة بالمركز الثالث، وختام محمد السيد حسن من مديرية شمال سيناء بالمركز الرابع، وخضرة يوسف على عمارة من مديرية الاسماعيلية بالمركز الخامس.

وفيما يتعلق بمديري مدارس المرحلة الإعدادية، فقد فاز عبدالسلام عبدالسلام على سلامة من مديرية دمياط بالمركز الأول، وهالة محمد طه عبدالرحيم من مديرية المنيا بالمركز الثانى، وحنان عبدالسلام محمد الغول من مديرية البحيرة بالمركز الثالث، وسحر ضوى محمود من مديرية أسوان بالمركز الرابع، وشيماء محمد رضا أحمد من مديرية الاسكندرية بالمركز الخامس.

وبالنسبة لمديري مدارس المرحلة الثانوية، فقد فازت مروة السيد على على العيسوى من مديرية الشرقية بالمركز الأول، وعبير اليمنى عبدالمنعم الجوهرى من مديرية بورسعيد بالمركز الثانى، وولاء حامد ضرار أحمد من مديرية قنا بالمركز الثالث، وأمل سعيد محمد من مديرية السويس بالمركز الرابع، وصفاء محمد صبرى عبدالعليم من مديرية بنى سويف بالمركز الخامس.