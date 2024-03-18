" فضائل شهر رمضان" ندوة دينية بجامعة الوادى الجديد

نظم قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه بالتنسيق مع إدارة رعاية الطلاب المركزية ندوه دينية بعنوان فضائل شهر رمضان الكريم وذلك بالمدن الجامعية للطالبات تحت رعاية الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الاستاذ الدكتور احمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه بحضور السيدة علا عيد عياط مديره المدينه الجامعية للطالبات المدينة الجامعية وحضور عدد كبير من الطالبات و المشرفات بالمدن الجامعية

وقال الاستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه

ان الندوة حاضر فيها فضيله الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام الدعوه والاعلام الديني بمنطقة الوعظ بالوادي الجديد وتناول اللقاء فضائل الشهر الكريم وقال أن ل مضان خصائص وفضائل كثيرة، منها أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وفيه نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كما أنه الشهر الذي فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. وهو شهر تفطير الصائمين، فمن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة.

وفى ختام الندوة تم الرد على استفسارات الطالبات المتعلقة بشهر رمضان

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