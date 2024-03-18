بعد عرض الحلقة 7.. "صيد العقارب" الأكثر بحثاً على "فيسبوك"

تصدر اسم مسلسل صيد العقارب، قائمة الأكثر بحثا على موقع "فيسبوك"، وذلك بعد عرض الحلقة السابعة من العمل الرمضاني للنجمة غادة عبد الرازق.

وشهدت الحلقة السابعة العديد من الأحداث المثيرة بدأت برفض عايدة التحدث مع إسماعيل الغول، ما أجبره على مغادرة المستشفى، لتواجه بعدها زوجها ياسين، بما سمعته، حول التخطيط لقتل والدها، لتتلقي عايدة بعدها بدقائق خبر تعرض والدها لحادث، ونقله للمستشفى.

وتتوالى الأحداث وتذهب الدكتورة «عايدة» وأسرتها إلى المستشفى للاطمئنان على والدها الذي كان في حالة حرجة جدًا نتيجة شدة الحادث.

في الوقت ذاته، جمع إسماعيل عائلته، وحذرهم من الخروج من المنزل، خشية انتقام حسن منهم، لتتصل صفاء بزوجها مصطفي، لتخبره بما فعله والدها، وتعتذر له.

تدور الأحداث حول عالمة الحشرات (عايدة)، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، وغيرهم.