الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق قطار الدورات الرمضانية في ديرمواس بالمنيا

الدورة الرياضية
الدورة الرياضية

اعلنت إدارة الشباب والرياضة ديرمواس جنوب المنيا ، عن إنطلاق فعاليات الدورات الرياضية الرمضانية بمراكز الشباب التابعة للإدارة ، حيث قام مركز شباب مدينة ديرمواس ، ببدء تنفيذ الدورة الرياضة في كرة القدم  طلائع ، وجاء عدد الفرق المشاركة ٢١ فريق × عدد ١٠ لاعبين لكل فريق ، بإجمالي ٢١٠ لاعبا .

 

وبدأت الدورة من الأول من رمضان ، وتنتهى فى ٢٣ رمضان  ، كما انطلقت فعاليات الدورة الرياضية كرة القدم شباب بمشاركة عدد  ٣٥ فريق × عدد ١٠ لاعبين لكل فريق ، بإجمالي ٣٥٠ لاعب ، وبدأت الدورة من الأول من رمضان ، وتنتهى فى٢٣ رمضان ، وانطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة اليد ، عدد الفرق ١٠× ١٠ لاعبين = ١٠٠ مشارك وبدأت من ١٥ مارس وتنتهى فى ٢١ مارس الجاري .

 

كما قام مركز شباب عزب التل ، بتنفيذ الدورة الرمضانية الخارجية الأولي ، بمشاركة ٢١ فريق × عدد ١٠ لاعبين لكل فريق ، بإجمالي ٢١٠ لاعب ، وبدأت الدورة يوم الجمعة ١٥ مارس ، وتنتهي يوم السبت ٦ إبريل ،وقام مركز شباب اسمو العروس ، بتنفيذ الدورة الرياضة في كرة القدم طلائع ، بمشاركة عدد ١٢٠ طليع ، الدورة الرياضة في كرة القدم شباب بمشاركة عدد ٤٨ شابا .

 

وقام مركز شباب بني حرام ، بتنفيذ الدورة الرياضة في كرة القدم طلائع ، بمشاركة عدد ٦٠ طليعا ، وانطلقت فعاليات الدورة الرياضة في كرة القدم شباب ، بمشاركة عدد ٨٠ شابا ، كما قام مركز شباب الرحمانية بتنفيذ الدورة الرياضة في كرة القدم طلائع ، بمشاركة عدد ٥٦ طليعا ، الدورة الرياضة في كرة القدم شباب ، بمشاركة عدد ٤٠ شابا ، بدأت في ١١ مارس وتنتهي في ٢٥ مارس .

 

وقام مركز شباب ابو خلقة ، بتنفيذ الدورة الرياضة في كرة القدم شباب وطلائع ، بمشاركة عدد ٦٤ شاب ،  و ٨٠ طليع  وتنتهي في ٢٢ مارس ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.

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