إنطلاق قطار الدورات الرمضانية في ديرمواس بالمنيا

اعلنت إدارة الشباب والرياضة ديرمواس جنوب المنيا ، عن إنطلاق فعاليات الدورات الرياضية الرمضانية بمراكز الشباب التابعة للإدارة ، حيث قام مركز شباب مدينة ديرمواس ، ببدء تنفيذ الدورة الرياضة في كرة القدم طلائع ، وجاء عدد الفرق المشاركة ٢١ فريق × عدد ١٠ لاعبين لكل فريق ، بإجمالي ٢١٠ لاعبا .

وبدأت الدورة من الأول من رمضان ، وتنتهى فى ٢٣ رمضان ، كما انطلقت فعاليات الدورة الرياضية كرة القدم شباب بمشاركة عدد ٣٥ فريق × عدد ١٠ لاعبين لكل فريق ، بإجمالي ٣٥٠ لاعب ، وبدأت الدورة من الأول من رمضان ، وتنتهى فى٢٣ رمضان ، وانطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة اليد ، عدد الفرق ١٠× ١٠ لاعبين = ١٠٠ مشارك وبدأت من ١٥ مارس وتنتهى فى ٢١ مارس الجاري .

كما قام مركز شباب عزب التل ، بتنفيذ الدورة الرمضانية الخارجية الأولي ، بمشاركة ٢١ فريق × عدد ١٠ لاعبين لكل فريق ، بإجمالي ٢١٠ لاعب ، وبدأت الدورة يوم الجمعة ١٥ مارس ، وتنتهي يوم السبت ٦ إبريل ،وقام مركز شباب اسمو العروس ، بتنفيذ الدورة الرياضة في كرة القدم طلائع ، بمشاركة عدد ١٢٠ طليع ، الدورة الرياضة في كرة القدم شباب بمشاركة عدد ٤٨ شابا .

وقام مركز شباب بني حرام ، بتنفيذ الدورة الرياضة في كرة القدم طلائع ، بمشاركة عدد ٦٠ طليعا ، وانطلقت فعاليات الدورة الرياضة في كرة القدم شباب ، بمشاركة عدد ٨٠ شابا ، كما قام مركز شباب الرحمانية بتنفيذ الدورة الرياضة في كرة القدم طلائع ، بمشاركة عدد ٥٦ طليعا ، الدورة الرياضة في كرة القدم شباب ، بمشاركة عدد ٤٠ شابا ، بدأت في ١١ مارس وتنتهي في ٢٥ مارس .

وقام مركز شباب ابو خلقة ، بتنفيذ الدورة الرياضة في كرة القدم شباب وطلائع ، بمشاركة عدد ٦٤ شاب ، و ٨٠ طليع وتنتهي في ٢٢ مارس ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.