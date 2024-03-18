زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا اليوم

تعرضت جزيرة بابوا غينيا الجديدة، اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024، لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر.

ووفق لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 55 كيلومترا، من مدينة "لاي"، وعلى عمق 94.5 كيلومتر، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

يذكر أن مدينة "تاري" الواقعة في الجزيرة تعرضت أمس لهزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر.

يشار إلى أن بابوا غينيا الجديدة تقع في منطقة تسمى الحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.