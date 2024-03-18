سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في ثامن يوم رمضان

عمرة رمضان.. يزداد البحث على سعر الريال السعودي خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعد موسم لأداء العمرة خلال شهر الصيام لما يحمله من فضل عظيم.

ونستعرض سعر الريال السعودي اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024/ 8 رمضان 1445هـ، في بعض البنوك المصرية والعاملة في مصر وفق آخر تحديث عبر مواقعها الإلكترونية..

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.582 جنيه للشراء، و12.619 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.612 جنيه للشراء، و12.645 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.606 جنيه للشراء، و12. 639 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية12.577 جنيه للشراء، و12.625 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.773 جنيه للشراء، و 12. 799جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في HSBCاتش اس بى سى 12.740 جنيه للشراء، و 12.770 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 12.726 جنيه للشراء، و12.772 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في (CIB) البنك التجاري الدولي 12.669 جنيه للشراء، و12.759 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في QNB الأهلي 12.612 جنيه للشراء، و12.639 جنيه للبيع.