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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في ثامن يوم رمضان

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

عمرة رمضان.. يزداد البحث على سعر الريال السعودي خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعد موسم لأداء العمرة خلال شهر الصيام لما يحمله من فضل عظيم.

ونستعرض سعر الريال السعودي اليوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024/ 8 رمضان 1445هـ، في بعض البنوك المصرية والعاملة في مصر وفق آخر تحديث عبر مواقعها الإلكترونية..

 

 سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري  12.582 جنيه للشراء، و12.619  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.612   جنيه للشراء، و12.645  جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.606  جنيه للشراء، و12. 639  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في  بنك الإسكندرية12.577  جنيه للشراء، و12.625  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي  12.773 جنيه للشراء، و 12. 799جنيه للبيع. 

 سعر الريال السعودي في HSBCاتش اس بى سى  12.740 جنيه للشراء، و 12.770 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان  12.726 جنيه للشراء، و12.772  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في (CIB) البنك التجاري الدولي  12.669 جنيه للشراء، و12.759  جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودي في QNB الأهلي  12.612 جنيه للشراء، و12.639  جنيه للبيع.

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