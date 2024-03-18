ميدو: يجب أن يقوم اللاعبين بفحوصات طبية قبل المشاركة في البطولات المختلفة

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ضرورة توافر لجنة طبية تقوم بتقديم تقرير طبي كامل عن حالة اللاعبين المشاركين في الدرجات المختلفة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "لابد من وجود لجنة طبية داخل اتحاد الكرة لتصحيح المسار".

وأكمل: "لابد من وجود بنود لتوفير شروط أساسية وتقرير طبي للاعبين في جميع الدرجات".

وتابع: "يجب أن يقوم كل لاعب ببعض الفحوصات الأساسية مثل صورة الدم، ورسم قلب بالمجهود لكي تضمن صحة اللاعب المشارك في البطولات".

واختتم: "ما حدث مع أحمد رفعت درس كبير لنا وللكرة المصرية وللمسؤولين".