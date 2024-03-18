تفاصيل حريق فندق الجوهرة في الهرم

نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حريق بفندق الجوهرة بشارع الهرم بالجيزة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليها ودفعت بـ 3 سيارات إطفاء، و5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران، وتم فصل التيار الكهربي عن الفندق والعقارات المجاورة، حتى تم السيطرة على النيران.

وكشف أحد شهود العيان تفاصيل حريق فندق الجوهرة بمنطقة الهرم بالجيزة ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وقال شاهد العيان، إن حريق فندق الجوهرة بالهرم اندلع الساعة 11:25 مساءً، ونشبت النيران في الطابق الأول من الفندق، والتهمت بعض النوافذ، وامتدت لتشمل الطابق الأول بالكامل.

وأضاف أن قوات الحماية المدنية تواجدت على الفور، ودفعت بـ 3 سيارات إطفاء، و5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران، وتم فصل التيار الكهربي عن الفندق والعقارات المجاورة، حتى تم السيطرة على النيران.

وأوضح الشاهد أن سبب اندلاع حريق الجوهرة، هو انفجار بغرفة الكهرباء الموجودة بالفندق، والتي تسببت في اندلاع النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق داخل فندق الجوهرة بالطابق الأرضي بالهرم، دون وقوع أي إصابات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لإحكام السيطرة عليه وإخماده.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي شرطة عمليات النجدة، بلاغا باندلاع حريق داخل الطابق الأرضي بفندق الجوهرة بالهرم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة عليه وإخماده، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

القبض على أكبر تاجر عملة وذهب غير مختوم في المنيا

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أكبر تاجر عملة وذهب غير مختوم في محافظة المنيا، بحوزته مبالغ مالية من عملات أجنبية وكمية من المشغولات الذهبية غير مختومة.

ورصد رجال مباحث الأموال العامة نشاط أحد الأشخاص يدعى عمر. ر. ع، ويبلغ من العمر 43 سنة، يمارس نشاطًا إجراميا بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمشغولات الذهبية غير المختومة وبدون فواتير بمحافظة المنيا.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم”14600 دولار أمريكي، 37 غويشة ذهبية،63 خاتم ذهبي،5 سلاسل ذهبية بدلاية،3 دلايات ذهبية وسلسلة ذهبية

وبالتحري عن المتهم تبين أنه حاصل على بكالوريوس علوم، وعمل في عدد من المدراس الخاصة، في وقت سابق، قبل أن يتركها ويعمل في مجال تجارة العملة والذهب خارج الصاغة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأقر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمشغولات الذهبية غير المختومة، وتم عرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات معه.