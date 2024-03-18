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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الطيران: أدعو شركات الطيران المصرية للعمل تحت مظلة شبكة واحدة في تناغم متكامل للدفع عجلة نمو سوق الطيران المصري

وزير الطيران
وزير الطيران

 

 

 

  


دعا  الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، جميع شركات الطيران المصرية للعمل تحت مظلة شبكة واحدة في تناغم متكامل للدفع عجلة نمو سوق الطيران المصري.

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وقال الفريق محمد عباس حلمي، خلال كلمته بحفل إفطار  شركة النيل للطيران، إن السوق المصري هو سوق واعد ويستوعب كافة شركات الطيران العاملة في ظل وجود نمو واضح لمعدلات حركة الركاب والسفر الجوي بالمطارات المصرية. 

وأكد وزير الطيران المدني، أن قطاع الطيران المصري بقطاعيه الخاص وقطاع الأعمال يمتلك من الإمكانيات الجيدة التي تضعه في مكانة تنافسية جيدة، مشيرا أنه اذا كان لدينا بعض القصور فهناك أيضا من الإمكانيات والقدرات التي تجعلنا ننهض بمعدلات التشغيل لتحقيق ربحية أكبر لصالح قطاع الطيران المصري بجميع  قطاعاته والشركات العاملة به.

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