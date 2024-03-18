الشواكيش يفوز بهدف على صاحب الارض بسرابيوم وسط أجواء رمضانية ( فيديو )



وسط أجواء رمضانية رائعة وفي احتفاليه رياضية كبيرة ، نظمها مجلس ادارة نادي سرابيوم بمركز فايد بالإسماعيلية برئاسة الكابتن هانى حمادى رئيس مجلس الإدارة ، والكابتن مودى عامر والكابتن جعفر السنى والكابتن وسام فاروق



فقد شهدت المباراة الاولى بين فريق الشوكيش وفريق صاحب الارض و وفاز الشوكيش بهدف وحيد على صاحب الارض وحصل اللاعب أحمد جابر علي جائزة احسن لاعب في المباراة

ومثل فريق الشوكيش كابتن أحمد على والكابتن محمد حمدان وكابتن حمدى إبراهيم وكابتن يوسف محمد وكابتن محمد الونش وسعد محمد

اما فريق أصحاب الأرض بسرابيوم ضم كل من عبدالرحيم خضر ويوسف السيد ومحمد سبد وعبدالرحيم محمد ومحمد جابر

وادار اللقاء تحكيميا المتألق الكابتن جعفر السنى

واشرف علي التنظيم الاكثر من رائع الكابتن محمد عبدالله خاطر وكابتن وليد البياع ومحمد تهامى وعيد يوسف ورجب حجازى وناصر البياع